16:18 26.08.2017 | Политика | Новости
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Ватикан напомнил Путину об ответственности за мир в Украине

Госсекретарь Ватикана считает, что украинский вопрос вызывает огромную обеспокоенность в Ватикане, а Москва несет ответственность за мир в этой стране.

Ватикан напомнил Путину об ответственности за мир в Украине

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

"Именно на Москве лежит ответственность за мир в ряде регионов мира", - отметил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

По его словам, в данный момент необходимо решить гуманитарные аспекты, начиная с важной инициативы Папы для Украины. При этом основным вопросом все же остается освобождение заключенных.

Также Паролин подчеркнул, что российские власти должны поставить интересы мира над всеми другими. Кстати, именно об этом Паролин говорил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла конструктивно без всяких казусов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кардиналу Римско-католической церкви Джорджу Пеллу полицией австралийского штата Виктория было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах. На данный момент Пелл живет в Ватикане.


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