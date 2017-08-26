В Кабмине рассказали про объединение территориальных общин

Процесс объединения территориальных общин в нашей стране вполне может быть завершен в течение пяти лет. Эти данные распространил вице-премьер - министр ЖКХ и развития регионов Геннадий Зубко.

Согласно его словам – на данный момент в объединении общин соблюдается схема добровольности, - ради восстановления исторической картины. А в 2017 г. примут решение касательно объединения общин в облцентрах – отметил Г. Зубко. В конце 2017 г. будет принято решение по поводу админцентров будущих территориальных общин.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман заявил, что в стране сейчас имеется 413 территориальных общин.