11:28 26.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Кабмине рассказали про объединение территориальных общин

К концу нынешнего года хотят сформировать объединенные общины на 40 процентов территории.

В Кабмине рассказали про объединение территориальных общин

Процесс объединения территориальных общин в нашей стране вполне может быть завершен в течение пяти лет. Эти данные распространил вице-премьер - министр ЖКХ и развития регионов Геннадий Зубко.

Согласно его словам – на данный момент в объединении общин соблюдается схема добровольности, - ради восстановления исторической картины. А в 2017 г. примут решение касательно объединения общин в облцентрах – отметил Г. Зубко. В конце 2017 г. будет принято решение по поводу админцентров будущих территориальных общин.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман заявил, что в стране сейчас имеется 413 территориальных общин.


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