20:23 26.08.2017 | Политика | Новости
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Меркель предупредила Британию о необходимости уплаты по обязательствам из-за Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель предостерла Великобританию о необходимости уплаты по обязательствам после выхода страны из Европейского Союза.

Меркель предупредила Британию о необходимости уплаты по обязательствам из-за Brexit

Об этом сообщает агенство Bloomberg.

Как отмечается, это касается обязательств, с которыми Великобритания вступила в ЕС.

По словам Меркель, это заблуждение - рассматривать это как законопроект по выходу. Речь идет не о затратах на развод, что звучит как штраф.

"Мы все еще находимся в самом начале этих переговоров", - добавила канцлер.

Вопрос уплаты средств Европейскому союзу Британией остается одним из наиболее чувствительных вопросов переговоров относительно условий выхода страны из Евросоюза.

Напомледок Меркель отметила, что в целом счет "за развод" может достичь 100 млрд евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Иноформ", граждане стран, которые входят в Европейский Союз, смогут ездить в Великобританию без виз после Brexit.


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