Меркель предупредила Британию о необходимости уплаты по обязательствам из-за Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель предостерла Великобританию о необходимости уплаты по обязательствам после выхода страны из Европейского Союза.
Об этом сообщает агенство Bloomberg.
Как отмечается, это касается обязательств, с которыми Великобритания вступила в ЕС.
По словам Меркель, это заблуждение - рассматривать это как законопроект по выходу. Речь идет не о затратах на развод, что звучит как штраф.
"Мы все еще находимся в самом начале этих переговоров", - добавила канцлер.
Вопрос уплаты средств Европейскому союзу Британией остается одним из наиболее чувствительных вопросов переговоров относительно условий выхода страны из Евросоюза.
Напомледок Меркель отметила, что в целом счет "за развод" может достичь 100 млрд евро.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Иноформ", граждане стран, которые входят в Европейский Союз, смогут ездить в Великобританию без виз после Brexit.