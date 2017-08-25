Путин рассказал, кто будет следующим Президентом России

Как отмечается, в 2018 году состоятся выборы президента РФ. Из целого десятка кандидатов имеются как бизнесмены (Сечин), так и самовыдвиженцы вроде Навального.

Однако кандидатура Орешкина, еще ранее которого считали политическим бойцом "легкой" весовой категории, стала максимально приближенной к первому лицу государства.

Три года Орешкин проработал в Министерстве экономического развития, но а последнее время он стал все чаще появляться на всех международных мероприятиях и встречах, которые посещал Владимир Путин.

Кстати, присутствовал Орешкин и на встрече Трампа и Путина, а также на Саммите G 20. В частности, именно он сообщил российским СМИ некоторые детали разговора двух государей сверхдержав.

Как сообщалось в ранее в "УРА-Информ", Российское агентство "Петербургская политика" опубликовало рейтинг возможных кандидатов на пост президента Владимира Путина.