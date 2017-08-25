19:24 25.08.2017 | Политика | Новости
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Путин рассказал, кто будет следующим Президентом России

Министр экономики Российской Федерации стал новым "фаворитом" российского президента. Об этом передает информационное издание Bloomberg.
 

Путин рассказал, кто будет следующим Президентом России

Как отмечается, в 2018 году состоятся выборы президента РФ. Из целого десятка кандидатов имеются как бизнесмены (Сечин), так и самовыдвиженцы вроде Навального.

Однако кандидатура Орешкина, еще ранее которого считали политическим бойцом "легкой" весовой категории, стала максимально приближенной к первому лицу государства. 

Три года Орешкин проработал в Министерстве экономического развития, но а последнее время он стал все чаще появляться на всех международных мероприятиях и встречах, которые посещал Владимир Путин.

Кстати, присутствовал Орешкин и на встрече Трампа и Путина, а также на Саммите G 20. В частности, именно он сообщил российским СМИ некоторые детали разговора двух государей сверхдержав. 

Как сообщалось в ранее в "УРА-Информ", Российское агентство "Петербургская политика" опубликовало рейтинг возможных кандидатов на пост президента Владимира Путина.


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