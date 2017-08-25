Филиппинские исламисты в очередной раз совершили нападение на полицию

Об этом пишет информационный портал APNews.

Согласно агентству, во время нападения боевиков на блокпосты полицейских служб в филиппинском штате Ракхайн пострадало более 90 человек, 71 из них погибли.

Добавим, что ответственность за совершенное преступление взяла на себя организация Армии спасения Аракан Рохинджа (ARSA), ранее известная под названием "Харака аль-Якин" или "Движение веры",

Как утверждают сами нападавшие, причиной для такого нападения послужили действия армии и военных в регионе, которые занимаются мародерством, грабежами и насилием.

Напомним, что со времени избрания президентом государства радикального Родриго Дутерте в стране не прекращаются внутренние конфликты с филиппинскими исламистами из движения "ИГИЛ" (Исламское государство), а также прочьими "левыми" организациями, стремящимися к сепаратизму.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в городе Марави на юге Филиппин по состоянию на 29 мая, во время боев, которые развернулись между правительственными силами и боевиками, поддерживающими Исламское государство, погибли 42 человека.