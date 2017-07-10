В ЕП пригрозили наложить вето на переговоры по Brexit

Если Британия не согласится улучшить условия, при которых граждане Евросоюза смогут оставаться в Соединенном Королевстве, переговоры будут приостановлены. Как сообщает Deutsche Welle, об этом сказано в заявлении Европарламента.

Согласно документу, в подписанном членами координационной группы Европаламента документе на имя главы делегации ЕС на переговорах о выходе Британии из состава союза Мишеля Барнье говорится, что европарламентарии не могут согласиться с предложением Лондона, сделанном в конце июня.

Вместе с тем премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что Лондон даст возможность 3,2 млн граждан стран ЕС, живущих в Соединенном королевстве, подать заявление о предоставлении права проживания там после того, как Великобритания откажется от членства в Евросоюзе. Это означает, что Великобритания после выхода из Евросоюза отказывается гарантировать все права проживающих там граждан ЕС, которыми они пользуются в настоящее время, - пояснили в ЕП, добавив, что считают это нарушением принципа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в парламент Великобритании вскоре внесут законопроекты по выходу страны из состава Европейского союза (Brexit).