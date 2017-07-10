СНБО сегодня намерен утвердить закон о реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса. Такое заявление сделала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Об этом стало известно из одного украинских телеканалов.
Согласно ее словам, заседание СНБО состоится в ближайшие часы.
Так, когда СНБО утвердит текст законопроекта, он будет передан на рассмотрение президенту Петру Порошенко и внесен в Верховную раду.
"Я надеюсь, что мы проведем дискуссию по тексту этого законопроекта и в рамках Минской платформы", - отметила Геращенко.
Однако украинское правительство не отрицает, что данный вопрос придется отложить до осени, так как документ требует политического консенсуса парламентского большинства.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее немецкий канцлер Ангела Меркель, глава Франции Э. Макрон и Владимир Путин – глава России - договорились о том, что очень важно соблюдать режим прекращения перестрелок на Донбассе.