СНБО сегодня намерен утвердить закон о реинтеграции Донбасса

Об этом стало известно из одного украинских телеканалов.

Согласно ее словам, заседание СНБО состоится в ближайшие часы.

Так, когда СНБО утвердит текст законопроекта, он будет передан на рассмотрение президенту Петру Порошенко и внесен в Верховную раду.

"Я надеюсь, что мы проведем дискуссию по тексту этого законопроекта и в рамках Минской платформы", - отметила Геращенко.

Однако украинское правительство не отрицает, что данный вопрос придется отложить до осени, так как документ требует политического консенсуса парламентского большинства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее немецкий канцлер Ангела Меркель, глава Франции Э. Макрон и Владимир Путин – глава России - договорились о том, что очень важно соблюдать режим прекращения перестрелок на Донбассе.