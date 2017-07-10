11:32 10.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Представление на Добкина профильный комитет рассмотрит 12 июля

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины планирует рассмотреть представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Михаила Добкина 12 июля.

Представление на Добкина профильный комитет рассмотрит 12 июля

Заседание комитета начнется в три часа дня. Как сказано в сообщении пресс-службы комитета, комитет будет рассматривать представления, поддержанные и внесенные в Верховную Раду Украины генеральным прокурором Украины 29 июня 2017 года, предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Добкина Михаила Марковича, предоставление согласия на задержание народного депутата Украины Добкина Михаила Марковича и дачу согласия на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей Добкина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в представлении Генеральной прокуратуры Украины о привлечении народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина к уголовной ответственности фигурирует еще один депутат от Харькова Анатолий Денисенко.


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