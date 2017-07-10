Порошенко посетит Португалию

В процессе данных переговоров министр передал Петру Порошенко приглашение прибыть в Португалию с визитом вскоре. То есть, визит президента в эту страну должен состояться уже до конца 2017 г. В пресс-службе при этом уточнили, что на встрече также обсуждались действия, что будут направлены на активизацию политдиалога двух стран и сотрудничества в разнообразных сферах. Глава страны П. Порошенко выразил благодарность Португалию за оказание Украине разнообразной помощи.

Как сообщал УРА-Информ, украинская делегация ранее посетила США.