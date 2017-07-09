Порошенко обещает поддержку реформированию ООН

Украина поддерживает позицию действующего генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша в вопросах реформирования организации. Об этом в воскресенье, 9 июля, во время брифинга в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

При этом Порошенко, в частности, отметил, что после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе со стороны России, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, перед членами ООН встала задача "восстановления авторитета, действенности, доверия и уважения к организации".

Украина ожидает, что изменения в ООН будут способствовать наработке более действенных и продуктивных механизмов укрепления и поддержания мира, предотвращения конфликтов, - отметил президент Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с визитом находится генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш.