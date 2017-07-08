Путин, Макрон и Меркель назвали важным прекращение огня на Донбассе

Так, немецкий канцлер Ангела Меркель, глава Франции Э. Макрон и Владимир Путин – глава России - договорились о том, что очень важно соблюдать режим прекращения перестрелок на Донбассе. Про это передает сегодня Reuters, ссылаясь на правительство Германии.

Так, представители Германии, Франции и РФ устроил восьмого июля встречу и вскоре договорились про внедрение договоренности о прекращении на Донбассе перестрелок. Это было ранее согласовано в минских соглашениях.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Д. Трамп сообщил о том, что первый день саммита в Гамбурге прошел замечательно.