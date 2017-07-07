США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу MH17

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Сообщается, Вашингтон уверен в способности нидерландского правосудия принять справедливое решение. Кроме того, власти США призвали страны сотрудничать со следствием для установления виновных.

Кроме того, оно будет продолжать совместную работу с JIT в расследовании трагедии.

Стоить отметить, Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, вероятно был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Нидерландов уже на следующей неделе примут решение о том, как в дальнейшем будет проходить суд над подозреваемыми в сбивания рейса MH17 над Донбассом.