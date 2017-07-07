Меркель в Гамбурге обсудила с Трампом конфликт на Донбассе

Лидеры двух стран обсудили конфликт на востоке Украины. Как сообщает DW, встреча состоялась накануне саммита G20 и продолжалась около часа вместо запланированных 45 минут.

В ней также принимали участие министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Лидеры двух стран также обсуждали ситуация в Северной Кореей и на Ближнем Востоке.

Напомним, президент США Дональд Трамп прибыл в Гамбур на саммит G20, который будет откроется сегодня и продлится два дня. Трамп также примет участие в ужине с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, на котором будет обсуждаться запуск в Северной Корее на этой неделе межконтинентальной баллистической ракеты.

Как сообщал УРА-Информ, вчера Трамп находился в визитом в Польше, где провел встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой.