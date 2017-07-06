12:20 06.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Великобритания продолжит оказывать Украине поддержку в реформировании Вооруженных сил

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сообщил о том, что их государство в дальнейшем продолжит помогать украинской стране в реформировании Вооруженных сил Украины. 

Великобритания продолжит оказывать Украине поддержку в реформировании Вооруженных сил

Соответствующие данные передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Сообщается, что в Лондоне состоялась встреча главы Минобороны Украины Степана Полторака и Фэллона. 

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Украине и мире. Кроме того, Степан Полторак рассказал коллеге о состоянии реформирования Вооруженных сил Украины и поблагодарил британских советников, которые оказывают в этом процессе консультационную помощь.

В часности Полторак отметил, что остался очень довольным уровнем подготовки украинских военных под руководством инструктора из Великобритании.

При этом руководители оборонных ведомств также обсудили предоставление помощи Британией в создании сержантских и старшинских колледжей в Украине.

"Реформирование системы подготовки этой категории военнослужащих является необходимым и очень актуальным", – подчеркнул министр обороны Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", примерно 20 процентов военных ВСУ уже к концу нынешнего года должны будут перейти к новой схеме своего питания.


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