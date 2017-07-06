В Украине появится полицейская академия - ФОТО

Об этом Князев сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно словам Князева, во время первого набора планируется принять 500 полицейских. При этом в дальнейшем набор будет составлять 1000-1200 курсантов. В связи с этим они смогут получить образование стационарно и дистанционно.

Также глава Нацполиции анонсировал изменение подходов в формировании кадрового состава полиции.

"По зову сердца и при наличии профессиональных качеств можем рекомендовать для обучения в вузах системы МВД патрульного 1-3-летнего опыта", - отметил глава Национальной полиции.

Напоследок Сергей Князев подчеркнул, что отныне украинские граждане перестанут видеть при общении с полицией бездушных, малообразованных, не заинтересованных в конечном результате и немотивированных чиновников в полицейской форме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в патрульной полиции имеется 2300 вакансий – для работы в 16-ти территориальных управлениях. Новые правоохранители поступят на службу в дорожную полицию, а также в тактические группы.