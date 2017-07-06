16:40 06.07.2017 | Политика | Новости
100169147:mysnichenko

В Крыму против "инакомыслящих" усилили репрессии

Оккупированный Крымский полуостров сейчас стал серой зоной.

В Крыму против

Так, на территориях полуострова идет милитаризация, а также активизируются репрессии в отношении т.н. "инакомыслящих". Такое заявление сделал А. Парубий – в рамках своего выступления на пленарной сессии парламента шестого июля. По его словам аннексия Крыма делает невозможным развитие указанного региона. Сейчас регион милитаризируется, а также фиксируют активные репрессии.

Парубий при этом добавил, что на полуострове сейчас все больше фактов нарушения оккупантом-Россией конвенции ООН в сфере морского права.

Как сообщал УРА-Информ, Россия приступила к изменению в Крыму демографического состава.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив