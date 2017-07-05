США отменили запрет на провоз ноутбуков на рейсах из Турции

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Отметим, что авиакомпания Turkish Airlines приняла пассажиров с электронными устройствами в 6:45 утра по местному времени из аэропорта Ататюрк в Стамбуле к международному аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Такое стало возможным благодаря улучшенным мерам безопасности в аэропорту Стамбула.

При этом гендиректор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экши надеется, что аналогичный запрет снимут и власти Великобритании.

В настоящее время ограничения пока что сохраняются в отношении Египта, Иордании, Кувейта, Катара и ряда других стран Ближнего Востока.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", использование экстремистами в самолетах взрывных устройств, замаскированных в ноутбуках и планшетах, фактически неизбежно и это лишь вопрос времени. Так считают в антитеррористическом комитете Организации объединенных наций.