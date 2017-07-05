ОБСЕ подготовила резолюцию о деоккупации Крыма и Донбасса

Она будет рассмотрена на сессии ПА в Минске и в ней призывается к деоккупации Крыма и Донбасса. В документе, в частности, признается, что "определенные районы Донецкой и Луганской областей" находятся под контролем "русских гибридных сил".

При этом документ призывает Российскую Федерацию как государство, которое оккупирует, обеспечить беспрепятственное передвижение специальной миссии ОБСЕ по территории Крыма, а также заявляется о поддержке Минского протокола и Минского меморандума по урегулированию ситуации в Донбассе.

Депутаты ПА также намерены призвать стороны конфликта к отводу крупнокалиберного оружия и предоставлению возможности гуманитарным миссиям осуществлять свою деятельность на Донбассе, а Россию - прекратить оккупацию Донбасса и Крыма и декларируют.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Минске Парламентская ассамблея ОБСЕ на заседании обсуждает ситуацию на Донбассе.