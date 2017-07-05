11:32 05.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко назвал условия закрытия дела в отношении Лозового

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины в среду утром, 5 июля, начал рассмотрение ходатайства генерального прокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности для привлечения к ответственности народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.

Луценко назвал условия закрытия дела в отношении Лозового

На заседании комитета присутствуют сам генеральный прокурор и народные депутаты от "Радикальной партии". Выступая на заседании Луценко заявил, что для закрытия дела против депутат, Лозовой должен уплатить налоги.

Хочу обратить внимание, что статья 212, по которой я сегодня прошу привлечь к ответственности депутата Лозового, предусматривает возможность уплаты налога, невыплаченного до объявления подозрения, и это закрывает автоматически дело. Я не вижу в этом проблемы, - отметил Луценко, добавив, что в случае неуплаты налогов предусмотрено наказание сроком до трех лет, в зависимости от суммы.

Напомним, представление Генеральной прокуратуры на Лозового является единственным вопросом в повестке дня заседания комитета 5 июля.

Как сообщал УРА-Информ, 6 июля, профильный комитет должен рассмотреть представление ГПУ о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Народного фронта" Максима Полякова, которого подозревают в причастности к янтарному делу.


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