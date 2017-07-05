20:59 05.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100169082:Polishuk

Британия и дальше намерена поддерживать санкции против России, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в среду, 5 июня, провел переговоров с британским премьером Терезой Мэй.

Британия и дальше намерена поддерживать санкции против России, - Гройсман

Во время встречи глава британского правительства заверила, что Великобритания и дальше будет поддерживать санкции против Российской Федерации. При этом по итогам переговоров, Гройсман отметил, что во время переговоров он со своей коллегой обсудили весь спектр вопросов от безопасности и обороны до вопросов поддержки реформ и углубления сотрудничества.

Великобритания - важный стратегический партнер, который никогда не изменял позиций и поддерживал Украину во всех стремлениях. Есть четкая позиция относительно поддержки территориальной целостности Украины, осуждения агрессии и поддержки санкционной политики, - сообщил Гройсман.

По его словам, стороны также обсудили проведение экономического форума, который состоится завтра, 6 июля. Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман находится с официальным визитом в Великобритании.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив