Британия и дальше намерена поддерживать санкции против России, - Гройсман

Во время встречи глава британского правительства заверила, что Великобритания и дальше будет поддерживать санкции против Российской Федерации. При этом по итогам переговоров, Гройсман отметил, что во время переговоров он со своей коллегой обсудили весь спектр вопросов от безопасности и обороны до вопросов поддержки реформ и углубления сотрудничества.

Великобритания - важный стратегический партнер, который никогда не изменял позиций и поддерживал Украину во всех стремлениях. Есть четкая позиция относительно поддержки территориальной целостности Украины, осуждения агрессии и поддержки санкционной политики, - сообщил Гройсман.

По его словам, стороны также обсудили проведение экономического форума, который состоится завтра, 6 июля. Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман находится с официальным визитом в Великобритании.