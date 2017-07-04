13:52 04.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин продлил действие аналогового телевещания еще на год

Правительство Украины на заседании во вторник продлило сроки использования радиотехнологий аналового телевизионного вещания до 30 июня 2018 года.

Кабмин продлил действие аналогового телевещания еще на год

Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонид Евдоченко во время заседания Кабмина.

По его словам, чтобы перейти окончательно от аналогового к цифровому ТВ необходимо поэтапно отключить аналогове. При этом Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания должен предоставить соответствующую помощь для этой реализации.

Однако на данный момент существует ряд нерешенных финансовых и социально-экономических проблем, которые сдерживают разработку такого порядка и процесс перехода от аналогового к цифровому ТВ.

В связи с этим предлагается продлить сроки использования радиотехнологий аналогового телевещания до 30 июня 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Кабинет министров Украины обяжет всех работодателей предусматривать рабочие места для людей возрастом от 45 лет.


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