Кабмин продлил действие аналогового телевещания еще на год

Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонид Евдоченко во время заседания Кабмина.

По его словам, чтобы перейти окончательно от аналогового к цифровому ТВ необходимо поэтапно отключить аналогове. При этом Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания должен предоставить соответствующую помощь для этой реализации.

Однако на данный момент существует ряд нерешенных финансовых и социально-экономических проблем, которые сдерживают разработку такого порядка и процесс перехода от аналогового к цифровому ТВ.

В связи с этим предлагается продлить сроки использования радиотехнологий аналогового телевещания до 30 июня 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины обяжет всех работодателей предусматривать рабочие места для людей возрастом от 45 лет.