10:35 03.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинская армия становится одной из самых мощных в регионе, - Парубий

Вооружённые силы Украины на сегодняшний день становятся мощной структурой в европейском регионе.

Украинская армия становится одной из самых мощных в регионе, - Парубий

Такое заявление сделал председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время участия в семинаре Роуз-Рота.

По его словам, украинская армия становится одной из самой сильной армий в регионе. При этом он глубоко убежден, что наша армия скоро станет одной из самых мощных армий Европы.

Также спикер отметил, что соответствующий факт является очень важным для безопасности всего европейского континента, особенно в Черноморском регионе, где агрессивные действия России стали особенно активными.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за 2016-й и пол года текущего на контрактную службу в Вооруженные силы Украины поступили 86 тысяч украинцев.


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