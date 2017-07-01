Порошенко поздравил канадский народ со 150-летием Канады

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

По словам Порошенко, наша страна всегда посвящали свои достижения укреплению фундамента Канады - демократически сильной, экономически процветающей и гармоничной культурно.

"Мы гордимся тем, что можем разделить праздничное мгновение этой знаменательной дате, в частности, упоминая вклад украинцев в создание идентичности и культурного разнообразия канадского народа, учитывая, что первые украинцы поселились на канадской земле 125 лет назад", - подчеркнул президент Украины.

При этом Петр Порошенко добавил, что Украина всегда чувствувала всестороннюю поддержку со стороны Канады. К примеру, Соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере или Соглашения о свободной торговле.

Кстати, свои поздравление украинский лидер также направил премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генерал-губернатору этой страны Дэвиду Джонстону.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что наша страна и государство Канады договорились о закупке канадского оборонного оборудования в течение 2018 года.