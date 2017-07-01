Порошенко поздравил канадский народ со 150-летием Канады

Глава государства Украины Петр Порошенко поздравил весь канадский народ со 150-летием Канады.
Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
По словам Порошенко, наша страна всегда посвящали свои достижения укреплению фундамента Канады - демократически сильной, экономически процветающей и гармоничной культурно.
"Мы гордимся тем, что можем разделить праздничное мгновение этой знаменательной дате, в частности, упоминая вклад украинцев в создание идентичности и культурного разнообразия канадского народа, учитывая, что первые украинцы поселились на канадской земле 125 лет назад", - подчеркнул президент Украины.
При этом Петр Порошенко добавил, что Украина всегда чувствувала всестороннюю поддержку со стороны Канады. К примеру, Соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере или Соглашения о свободной торговле.
Кстати, свои поздравление украинский лидер также направил премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генерал-губернатору этой страны Дэвиду Джонстону.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что наша страна и государство Канады договорились о закупке канадского оборонного оборудования в течение 2018 года.