14:48 30.06.2017 | Политика | Новости
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В США вступил в силу иммиграционный указ Трампа

В пятницу, 30 июня, в Соединенных Штатах Америки вступил в силу иммиграционный указ президента Дональда Трампа.

В США вступил в силу иммиграционный указ Трампа

До сегодняшнего дня он был заблокирован решением судов. Таким образом, как сообщает CNN, с сегодняшнего дня начинает действовать 90-дневный запрет на въезд в Штаты гражданам шести стран - Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

Однако, согласно уточнению Верховного суда, ограничения не должны касаться тех, у кого в США есть близкие родственники, бизнес, действующая виза или гражданство, а также тех, кто учился или учится в стране. Кроме того, начал действовать 120-дневный запрет на прием беженцев.

Напомним, в понедельник Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию на блокировку указа, а до тех пор некоторые его положения обрели законную силу. Новые правила начали действовать через 72 часа после решения суда, в три часа ночи по киевскому времени.

Как сообщал УРА-Информ, Верховный суд дал ход второй, более мягкой версии иммиграционного указа Трампа. Как и первая, подписанная в январе, она была заблокирована решением сразу нескольких судов, которые сочли распоряжение президента незаконным.


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