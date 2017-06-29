В Брюсселе состоится заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС

Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

В сообщении говорится, что 29 июня 2017 в 15:00 в столице Бельгии Брюсселе начнется третье заседание Комитета асоциации между Украиной и ЕС.

В сообщении говорится, что украинскую делегацию на заседании возглавит директор правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины Ольга Стефанишина, делегацию Европейского Союза - управляющий директор Европейской службы внешнего действия по вопросам Европы и центральных Азии Томас Мейр-Хартинг.

Отмечается, что в рамках заседания Комитета ассоциации будет обсужден широкий комплекс вопросов политического, энергетического, экономического и секторального сотрудничества. Также планируется осуществить оценку выполнения Соглашения об ассоциации и соответственно рассмотреть механизмы мониторинга, внедрения и координации ее институциональных основ.

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