20:05 29.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко внес в Раду представление на Добкина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в четверг, 29 июня, внес в Верховную Раду Украины представление о привлечении народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина к уголовной ответственности.

Луценко внес в Раду представление на Добкина

Прокуратура усмотрела в его действиях признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействии мошенничеству с целью завладения 78 гектарами земельных участков в городе Харькове. Общая стоимость земель составляет более 220 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам генеральный прокурор. По его словам, прокуратура сейчас работает над представлением о снятии неприкосновенности еще с одного народного депутата.

У нас остались считаем дни, чтобы уложиться в процедуру до каникул Верховной Рады, - пояснил Луценко, выразив надежду, что большинство депутатов найдет возможность положительно проголосовать на комитете и в зале.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, профильный парламентский комитет успеет на следующей неделе рассмотреть представление на снятие депутатской неприкосновенности с пяти народных депутатов.


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