В ЕС продлили санкции против России до 2018 года

Об этом сообщает Радио "Свобода".

В сообщении говорится, что Европейский союз продлил действие экономических санкций против России до 31 января 2018 года. Данное решение принято сегодня.

По информации радио “Свобода”, ожидается, что 29 июня решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.

Напомним, что президент Европейского Совета Дональд Туск сообщал, что в ЕС согласовали экономические санкции против России в связи с недостаточным исполнением им Минских договоренностей.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Франция и Германия признают фак российской агрессии в отношении Украины.