Украина готовит телефонную конференцию в "нормандском формате", - Климкин

На ее обсуждение будет вынесен четкий вопрос: Россия впредь не должна иметь возможности нарушать Минские соглашения. Об этом во вторник, 27 июня, в Риме рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

При этом он отметил, что Москва должна прекратить обстрелы, вывести нерегулярные войска, разрешить контроль со стороны ОБСЕ на всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу, освободить пленных и способствовать проведению свободных выборов.

Министр также отметил, что телефонная конференция должна состояться в ближайшее время. Речь идет о считанных днях, - уточнил Клинкин, выступая на пресс-конференции во внешнеполитическом ведомстве Италии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что условием для проведение встречи по Донбассу в нормандском формате должно быть предварительное изложение предпосылок.