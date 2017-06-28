Порошенко приветствует продление санкций против России

Глава государства в своей Твиттере в среду, 28 июня, отметил, что продлении экономических санкций против России до 31 января 2018 года это цена российской агрессии. Солидарность с Украиной крепнет, цена неоимперских амбиций растет, - отметил Порошенко .

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 июня Совет ЕС завершил начатую 26 июня письменную процедуру, в результате которой утверждено продление на шесть месяцев ограничительных мер секторального экономического характера в отношении России в связи с ситуацией на востоке Украины.

В опубликованном Советом ЕС официальном коммюнике говорится, что это решение следует из информации, которую президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель доложили 22 июня Европейскому Совету о ситуации с выполнением Минских соглашений.