Манафорт подтвердил, что получил от Партии регионов 17 миллионов долларов

Факт получения денег за работу для бывшего президента Украины Виктора Януковича зафиксирован в документах, которые американец подал в Министерству юстиции США в рамках закона о регистрации иностранных агентов. Как пишет газета Washington Post, Консалтинговой фирме Манафорта пришлось зарегистрироваться иностранным агентом из-за работы на украинскую партию. Отказ от регистрации может преследоваться в США в уголовном порядке.

Таким образом, в заполненной формы указано, что в 2012-2013 годах его фирма писала предвыборную программу для ПР, реализовывала стратегию избирательной кампании, разрабатывала партийную платформу и проводила международное наблюдение за выборами.

В материалах также отмечается, что соглашение фирма заключала с исполняющим обязанности главы ПР Владимиром Рыбаком - с 2012 по 2014 год главой Верховной Рады Украины.

При этом, целью работы фирмы Манафорта указана "децентрализация власти с передачей максимальных полномочий регионам, строительство политической партии западного образца и превращение Украины в наиболее привлекательное для инвестиций государство в регионе". За выполненную работу компания получила 17 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по мнению главы Центрального разведывательного управления Джона Бреннана, существуют "четкие доказательства" вмешательства Российской Федерации в предвыборный процесс в США с помощью хакерских атак.