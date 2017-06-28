Манафорт подтвердил, что получил от Партии регионов 17 миллионов долларов

Бывший руководитель предвыборного штаба нынешнего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Пол Манафорт подтвердил, что получи от Партии регионов 17 миллионов долларов.
Факт получения денег за работу для бывшего президента Украины Виктора Януковича зафиксирован в документах, которые американец подал в Министерству юстиции США в рамках закона о регистрации иностранных агентов. Как пишет газета Washington Post, Консалтинговой фирме Манафорта пришлось зарегистрироваться иностранным агентом из-за работы на украинскую партию. Отказ от регистрации может преследоваться в США в уголовном порядке.
Таким образом, в заполненной формы указано, что в 2012-2013 годах его фирма писала предвыборную программу для ПР, реализовывала стратегию избирательной кампании, разрабатывала партийную платформу и проводила международное наблюдение за выборами.
В материалах также отмечается, что соглашение фирма заключала с исполняющим обязанности главы ПР Владимиром Рыбаком - с 2012 по 2014 год главой Верховной Рады Украины.
При этом, целью работы фирмы Манафорта указана "децентрализация власти с передачей максимальных полномочий регионам, строительство политической партии западного образца и превращение Украины в наиболее привлекательное для инвестиций государство в регионе". За выполненную работу компания получила 17 миллионов долларов.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, по мнению главы Центрального разведывательного управления Джона Бреннана, существуют "четкие доказательства" вмешательства Российской Федерации в предвыборный процесс в США с помощью хакерских атак.