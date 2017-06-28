Бундестаг проголосует за однополые браки

Про это сегодня передает Spiegel. Согласно этой информации – в ходе заседания 28-го июня Бундестага был поставлен на повестку вопрос касательно легализации однополых браков. И голосование за указанный законопроект должно быть проведено уже на этой неделе.

Представители сразу двух партий страны потребовали равенства для гомосексуальных пар. А канцлер А. Меркель желает, чтобы все депутаты Бундестага приняли решение согласно своей собственной совести – чтобы абсолютно все люди имели равные права в вопросах брака.

Как сообщал УРА-Информ, на Тайване однополые браки уже дозволены официально.