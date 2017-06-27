21:55 27.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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СНБО усилит контртеррористические меры в Киеве и других регионах, - Турчинов

Из-за высокого уровня террористической угрозы в Киеве и других регионах Украины будет принято ряд мер по усилению контртеррористического и контрразведывательного режима.

СНБО усилит контртеррористические меры в Киеве и других регионах, - Турчинов

Учитывая высокий уровень угрозы Совет национальной безопасности и обороны принял соответствующее решение. Об этом во время оперативного совещания с руководителями сектора безопасности и обороны Украины сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, в последние месяцы происходит системная эскалация подрывных мероприятий, которые реализует Российская Федерация против Украины в рамках гибридной агрессии.

В связи с чем, обращаюсь к гражданам с просьбой усилить бдительность и с пониманием отнестись к принятым в рамках украинского законодательства безопасности мероприятиям, - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 июня утром в столице на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб полковник Главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал.

Взрыв квалифицирован как теракт и передан на расследование Главной военной прокуратуре.


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