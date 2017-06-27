Порошенко подписал закон об отмене регистрации инвестиций

Об этом свидетельствуют данные базы Верховной Рады Украины. Таким образом, данный законопроект отменяет регистрацию иностранных инвестиций, а также вносит изменения в правила трудоустройства и временного проживания иностранцев.

Кроме того, законом № 4541 иностранным инвесторам разрешено получать вид на жительство в Украине.

Согласно пояснительной записке, данный закон предоставляет право иностранцам-акционерам и владельцам доли с существенным участием в уставном капитале хозяйственных обществ в Украине получать вид на жительство в Украине.

Вместе с тем соответствующий закон исключает из законов Украины требование об обязательной регистрации иностранных инвестиций.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Порошенко обсудил с президентом ВБ иностранные инвестиции для Украины.