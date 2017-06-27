11:58 27.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал закон об отмене регистрации инвестиций

Во вторник, 27 июня 2017 года, глава украинского государства Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодаетльные акты Украины в отношении уменьшения барьеров для привлечения иностранных инвестиций".

Порошенко подписал закон об отмене регистрации инвестиций

Об этом свидетельствуют данные базы Верховной Рады Украины. Таким образом, данный законопроект отменяет регистрацию иностранных инвестиций, а также вносит изменения в правила трудоустройства и временного проживания иностранцев.

Кроме того, законом № 4541 иностранным инвесторам разрешено получать вид на жительство в Украине.

Согласно пояснительной записке, данный закон предоставляет право иностранцам-акционерам и владельцам доли с существенным участием в уставном капитале хозяйственных обществ в Украине получать вид на жительство в Украине.

Вместе с тем соответствующий закон исключает из законов Украины требование об обязательной регистрации иностранных инвестиций.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее Порошенко обсудил с президентом ВБ иностранные инвестиции для Украины.


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