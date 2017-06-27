Неприкосновенность с пяти депутатов может быть снята в следующий четверг, - Парубий

Регламент предусматривает процесс снятия неприкосновенности, мы успеваем этот вопрос вынести в четверг последней пленарной недели. Об этом во вторник, 27 июня, во время пресс-конференции заявил глава парламента Андрей Парубий.

Он также пояснил, что ожидает решения комитета. Согласно регламента работы парламента, профильный комитет имеет 20 дней на рассмотрение всех представлений Генеральной прокуратуры.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, генпрокурор Юрий Луценко анонсировал еще одно представление о снятии депутатской неприкосновенности. Ранее Комитет по вопросам регламента в организации работы Верховной Рады Украины сообщил, что примет решение о представлений Генеральной прокуратуры Украины о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов до конца текущей сессии.