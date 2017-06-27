19:27 27.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Генсек НАТО и ООН посетят Украину

В ближайшие недели в Украину приедут Генеральный секретарь НАТО и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

Генсек НАТО и ООН посетят Украину

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"В ближайшие недели ожидаем в гости в Верховную Раду Украины Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша" - сообщил Парубий.

Напомним, что до этого в администрации президента сообщили, что представители совета НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом посетят Украину в начале июля.

Ранее УРА-Информ сообщал, что глава парламента Парубий ждет того, что Украина скоро получит от Америки летальное вооружение.


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