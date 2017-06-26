Порошенко пригласил французских сенаторов посетить зону АТО

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Сообщается, что в рамках визита во Францию ​​Порошенко провел встречу с председателем сената Франции Жераром Ларше.

Как отмечается, стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего межпарламентского сотрудничества. И президент Украины выразил надежду на дальнейшую поддержку Францией европейских стремлений Украины.

Также отмечено, что отдельное внимание было уделено ситуации на Донбассе, которая сформировалась в результате российской агрессии. Петр Порошенко проинформировал собеседника о системных нарушениях минских договоренностей со стороны России и подчеркнул необходимость соблюдения санкционного режима против Кремля.

Председатель сената выразил поддержку продолжения санкций против РФ.

В результате беседы президент Порошенко пригласил председателя сената Франции посетить Украину, а в частности Донецкую область, с визитом в удобное время.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в Париже Петр Порошенко встречался с президентом Франции.