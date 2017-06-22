23:47 22.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко анонсировал встречу с Макроном

Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Франции Эммануэля Макрона состоится в ближайший понедельник, 26 июня.

Порошенко анонсировал встречу с Макроном

Главы государств проведут встречу в Париже. Об этом в четверг, 22 июня, во время совместного выступления с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе, заявил глава украинского государства.

Он также отметил, что Макрон имеет очень проевропейскую позицию. Мы готовимся к переговорам на уровне лидеров на следующей неделе в Нормандском формате и это очень важные и очень эффективные недели для Украины и для Европы, – сказал Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Эммануэль Макрон планирует встречу в Нормандском формате (Франция, Германия, Украина, Россия) перед саммитом G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге. Французский президент хочет лучше понять, на каком этапе находится урегулирование украинской проблемы.


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