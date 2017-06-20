09:32 20.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты во вторник определится с усилением роли Верховного суда

Верховная Рада Украины во вторник, 20 июня, на пленарное заседании, которое откроется в десять часов утра, намерена рассмотреть президентский законопроект об усилении роли Верховного суда Украины.

Депутаты во вторник определится с усилением роли Верховного суда

Депутаты также планируют усовершенствовать защиту прав потребителей финансовых услуг. При этом, как сказано в повестке дня на сегодня, среди прочего парламентарии планируют определиться относительно законопроектов по регулированию перевода средств и об упрощении ведения бизнеса и привлечении инвестиций эмитентами ценных бумаг.

Кроме этого депутаты, в частности, планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи пива и определиться относительно законопроекта о повышении доверия между банками и клиентами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей парубий вчера заявил, что на данный момент Концепция реинтеграции отдельных районов Донбасса еще не готова. Сейчас идет обсуждение концепции. Она предлагает признать эти территории оккупированными.


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