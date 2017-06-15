Проект Стена готов лишь на 14% - ФОТО

Сейчас, согласно плану инженерного обустройства украинско-российской границы уже оборудованы 273,5 километров противотранспортных рвов, почти 170 километров рокадных дорог и более 83 километров металлического заградительного забора.

Развернуты также комплексы видео контроля и сигнализации. Об этом в четверг, 15 июня, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян.

По его словам, на границе с Россией продолжаются работы, однако проводить работы в полном объеме не позволяет определенный недостаток финансирования. В 2015-2016 годах на мероприятия по обустройству границы с Россией из госбюджета было выделено 600 миллионов гривен, в этом году получено 50 из запланированных 200, - рассказал замминистра, добавив, что еще необходимо обустроить две тысячи километров границы из них 409 – это Луганская и Донецкая области, где сейчас проходит АТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре прошлого года Украина начала строить "Стену" в Луганской области.