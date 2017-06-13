На Дональда Трампа подали в суд

Генпрокуроры штата Мэриленд и Вашингтон подали в суд на президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает The Guardian.
В сообщении говорится, что иски поданы из-за связи президента со своими бизнес-активами даже после вступления в должность.
По предоставленной информации, прокуроры отмечают, что Трамп сделал “беспрецедентные конституционные нарушения”.
Также в исках отмечена недопустимость того, что представители иностранных государств могут останавливаться в гостиницах Trump Tower в Нью-Йорке, при том, что президенту запрещено получать прибыль от представителей иностранных государств.
Наряду с этим, пресс-секретарь министерства юстиции отказался комментировать иск.
Ранее УРА-Информ сообщал, что Трамп рассказал о прекрасном взаимопонимании с Меркель.