18:17 13.06.2017 | Политика | Новости
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На Дональда Трампа подали в суд

Генпрокуроры штата Мэриленд и Вашингтон подали в суд на президента США Дональда Трампа.

На Дональда Трампа подали в суд

Об этом сообщает The Guardian.

В сообщении говорится, что иски поданы из-за связи президента со своими бизнес-активами даже после вступления в должность.

По предоставленной информации, прокуроры отмечают, что Трамп сделал “беспрецедентные конституционные нарушения”.

Также в исках отмечена недопустимость того, что представители иностранных государств могут останавливаться в гостиницах Trump Tower в Нью-Йорке, при том, что президенту запрещено получать прибыль от представителей иностранных государств.

Наряду с этим, пресс-секретарь министерства юстиции отказался комментировать иск.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Трамп рассказал о прекрасном взаимопонимании с Меркель.


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