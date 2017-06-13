На Дональда Трампа подали в суд

Об этом сообщает The Guardian.

В сообщении говорится, что иски поданы из-за связи президента со своими бизнес-активами даже после вступления в должность.

По предоставленной информации, прокуроры отмечают, что Трамп сделал “беспрецедентные конституционные нарушения”.

Также в исках отмечена недопустимость того, что представители иностранных государств могут останавливаться в гостиницах Trump Tower в Нью-Йорке, при том, что президенту запрещено получать прибыль от представителей иностранных государств.

Наряду с этим, пресс-секретарь министерства юстиции отказался комментировать иск.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Трамп рассказал о прекрасном взаимопонимании с Меркель.