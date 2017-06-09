22:00 09.06.2017 | Политика | Новости
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Парубий посетит США

Глава украинского парламента А. Парубий запланировал себе визит в США в скором времени.

Парубий посетит США

Так, Парубий намерен вылететь в США с визитом 12-го июня и пробыть там он планирует до 17-го числа. Эти сведения девятого июня распространил для СМИ осведомленный источник. Так, известно, что Парубий в указанный период времени будет пребывать в США с рабочим визитом.

В рамках же указанной поездки глава парламента будет обговаривать предотвращение создания Россией газопровода, который пойдет в обход нашей страны. А также вопросы об ускорении интеграции страны в НАТО. Это будет очень важный визит – убежден источник, ведь аналогичных визитов не осуществляли уже лет девять.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман планировал визит в Израиль.


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