Клинтон считает выход США из Парижского соглашения "исторической ошибкой"

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

По ее словам, весь мир движется вперед по проблеме изменения климата.

Соответствующие решение выйти из Парижского соглашения оставляет американских рабочих и их семьи позади, подчеркнула экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Хиллари Клинтон планировала создать организацию, целью которых станет финансирование "групп сопротивления" американскому президенту Дональду Трампу.