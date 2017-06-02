11:58 02.06.2017 | Политика | Новости
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Клинтон считает выход США из Парижского соглашения "исторической ошибкой"

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон раскритиковала решение американского президента Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату. 

Клинтон считает выход США из Парижского соглашения

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

По ее словам, весь мир движется вперед по проблеме изменения климата.

Соответствующие решение выйти из Парижского соглашения оставляет американских рабочих и их семьи позади, подчеркнула экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее  Хиллари Клинтон планировала создать организацию, целью которых станет финансирование "групп сопротивления" американскому президенту Дональду Трампу.


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