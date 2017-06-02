Клинтон считает выход США из Парижского соглашения "исторической ошибкой"

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон раскритиковала решение американского президента Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату.
Об этом она написала на своей странице в Twitter.
По ее словам, весь мир движется вперед по проблеме изменения климата.
Соответствующие решение выйти из Парижского соглашения оставляет американских рабочих и их семьи позади, подчеркнула экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Хиллари Клинтон планировала создать организацию, целью которых станет финансирование "групп сопротивления" американскому президенту Дональду Трампу.