12:04 29.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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ВСУ стремятся остановить кровопролитие, - Муженко

Представители ВСУ уже достаточно давно выполняют почетную миссию миротворцев.

ВСУ стремятся остановить кровопролитие, - Муженко

Сегодня такое заявление сделал Виктор Муженкоглава Генштаба ВСУ. Согласно его словам – ВСУ проводят миротворческие миссии на различных континентах вот уже более 20-ти лет. Потому у представителей ВСУ становится лишь сильнее желание прекратить кровопролитие.

Сейчас мы просто добиваемся мира – отметил Муженко. Примерно 20 лет уже ведется миротворческая миссия, и в будущем ВСУ продолжат делать это – ведь война на Донбассе лишь усиливает желание прекращения кровопролития – добавил Муженко.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016-ом году Муженко обозначил задачи ВСУ на 2017-ый год.


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