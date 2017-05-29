ВСУ стремятся остановить кровопролитие, - Муженко

Сегодня такое заявление сделал Виктор Муженко – глава Генштаба ВСУ. Согласно его словам – ВСУ проводят миротворческие миссии на различных континентах вот уже более 20-ти лет. Потому у представителей ВСУ становится лишь сильнее желание прекратить кровопролитие.

Сейчас мы просто добиваемся мира – отметил Муженко. Примерно 20 лет уже ведется миротворческая миссия, и в будущем ВСУ продолжат делать это – ведь война на Донбассе лишь усиливает желание прекращения кровопролития – добавил Муженко.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016-ом году Муженко обозначил задачи ВСУ на 2017-ый год.