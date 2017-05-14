14:28 14.05.2017 | Политика | Новости
100165780:labazovych

Эмануэль Макрон официально объявлен президентом Франции - ФОТО, ВИДЕО

Эммануэль Макрон, сегодня, 14 мая, официально стал новым президентом Франции после церемония инаугурации, которая состоялась в Елисейском дворце в Париже.

Эмануэль Макрон официально объявлен президентом Франции - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает издание AFP в своем микроблоге в Тwitter.

"Макрон официально объявлен президентом Франции", - говорится в сообщении.

По словам Макрона, он верит, что французское государство получит демократическое обновление. 

При этом новый президент подчеркнул, что граждани Франции выбрали открытость к миру, проголосовав за него за выборах.

Также в ходе церемонии инаугурации Макрон отметил важность мира и необходимость обеспечения свободы.

"Мир ожидает, что мы будем сильными", - сказал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер движения "Вперед"  Эммануэль Макрон допустил выход страны из Европейского союза.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив