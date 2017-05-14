Эмануэль Макрон официально объявлен президентом Франции - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает издание AFP в своем микроблоге в Тwitter.

"Макрон официально объявлен президентом Франции", - говорится в сообщении.

По словам Макрона, он верит, что французское государство получит демократическое обновление.

При этом новый президент подчеркнул, что граждани Франции выбрали открытость к миру, проголосовав за него за выборах.

Также в ходе церемонии инаугурации Макрон отметил важность мира и необходимость обеспечения свободы.

"Мир ожидает, что мы будем сильными", - сказал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон допустил выход страны из Европейского союза.