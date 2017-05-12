Аляска обеспокоена масштабами российских войск в Арктике

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, Россия, граница которой проходит в 100 км от берегов Аляски, прилагает военные усилия.

По словам сенатор от Аляски Дэна Салливана, Москва кардинально наращивает свои вооруженные силы в Арктике. К примеру, в апреле нынешнего года там произошли пять "провокационных" инцидентов с российскими четырехмоторными бомбардировщиками, сообщил сенатор.

"Что касается России, то следует демонстрировать солидарность с ней, но и силу тоже", - сказал он.

Также по мнению Дэна Салливана, в этих условиях США должны разместить на Аляске больше войск, а также новые ледоколы. При этом он подчеркнул, что в данный момент еще 15 российских ледоколов находятся на стадии строительства.

Стоить отметить, что военное присутствие России в Арктике достигло беспрецедентных масштабов со времен окончания холодной войны.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее два авиалайнера CF-18 были подняты в связи с приближением к ее и воздушному пространству Аляски двух российских бомбардировщиков способных нести ядерное оружие ТУ-95.