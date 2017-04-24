Си Цзиньпин призвал Трампа к сдержанности в отношении КНДР

Об этом сообщает Reuters.

Согласно словам Цзиньпин, Китай осуждает любые нарушения резолюций СБ ООН. При этом ситуацию с КНДР возможно разрешить только при соблюдении всеми сторонами своих обязательств.

Си Цзиньпин также заявил о готовности работать со всеми сторонами для достижения стабильности на Корейском полуострове. Стороны государств также договорились поддерживать контакт и обмениваться мнениями по складывающейся ситуации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти КНДР пригрозили Австралии ядерным ударом, если ее государтсво будет придерживать курс Вашингтона в отношении Пхеньяна.