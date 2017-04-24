НАБУ проверяет имущество Ляшко и его причастность к преступлениям

Идет также проверка его причастность к возможным схемам по завладению бюджетными средствами. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили журналисты Украинских Новин, ссылаясь на свои источники в НАБУ.

При этом собеседник издания предположил, что депутат мог совершить преступление, поскольку в его декларации за 2015 год сказано, что будучи народным депутатом, он получил в собственность имущество на сумму, которая более чем в 500 раз превышает размер прожиточного минимума и значительно превышает официальный доход его семьи. Таким образом, указанная сумму превышает тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан, - пояснил собеседник, добавив, что по результатам обработки материалов из открытых источников уже открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Незаконное обогащение.

Вместе с тем сам Ляшко на своей страничке в Facebook написал, что НАБУ завтра вызвало его на допрос. Как пояснил политик, они договорились, что во вторник, 25 апреля, на 11 часов утра он придет в НАБУ и даст исчерпывающие показания по этому "высосанному" делу.

При этом Ляшко подчеркнул, что об открытии уголовного производства ему стало известно еще 20 апреля от директора НАБУ Артема Сытника. Он также уверен, что действия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в его отношении являются "политическим заказом".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Олег Ляшко задекларировал за 2016 год 218 750 гривен гонораров от компании "Новости 24 часа".