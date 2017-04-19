07:29 19.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал британский бизнес инвестировать в Украину

Президент Украины Петр Порошенко, который находится с официальным визитом в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, во вторник, 18 апреля провел встречу с представителями деловых кругов страны.

Порошенко призвал британский бизнес инвестировать в Украину

Глава украинского государства рассказал о внедрении реформ в Украине и основные результаты, которых удалось достичь на сегодняшний день. Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко уделил значительное внимание созданию инвестиционного климата, проведению судебной реформы, борьбе с коррупцией, реформе банковского и энергетического сектора.

Он также отметил, что верит в будущее торгового и инвестиционного украинско-британского партнерства и подчеркнул, что Великобритания стала одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине с более чем два миллиарда долларов, создав десятки тысяч рабочих мест.

Президент также поприветствовал интерес британских компаний в Украине и подчеркнул успех этих проектов в Украины. В конце встречи Порошенко пригласил британский бизнес инвестировать в Украину.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко проведет в Британии два дня официального визита. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Порошенко находится там по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй.


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