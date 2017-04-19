Порошенко призвал британский бизнес инвестировать в Украину

Глава украинского государства рассказал о внедрении реформ в Украине и основные результаты, которых удалось достичь на сегодняшний день. Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко уделил значительное внимание созданию инвестиционного климата, проведению судебной реформы, борьбе с коррупцией, реформе банковского и энергетического сектора.

Он также отметил, что верит в будущее торгового и инвестиционного украинско-британского партнерства и подчеркнул, что Великобритания стала одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине с более чем два миллиарда долларов, создав десятки тысяч рабочих мест.

Президент также поприветствовал интерес британских компаний в Украине и подчеркнул успех этих проектов в Украины. В конце встречи Порошенко пригласил британский бизнес инвестировать в Украину.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко проведет в Британии два дня официального визита. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Порошенко находится там по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй.