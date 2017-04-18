11:34 18.04.2017 | Политика | Новости
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МИД предупреждает граждан Украины про ЧП в Турции

Украинский МИД предупреждает про актуальность советов для граждан Украины касательно ЧП, которое введено в Турции.

МИД предупреждает граждан Украины про ЧП в Турции

Такое сообщение распространил департамент консульской службы украинского МИД. Так, Турция решила продлить ЧП на три месяца. Поэтому советы гражданам Украины также остаются в силе.

В ведомстве и раньше предупреждали о том, что ЧП в Турции значит, что вводят ограничения на митинги, перемещения, а также предполагаются проверки документов; запрещены развлекательные мероприятия; въезд, а также выезд из Турции; могут ограничить деятельность СМИ и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в МИД выразили осуждение недавним терактам в Турции.


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