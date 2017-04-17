10:58 17.04.2017 | Политика | Новости
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Премьер Японии собирается на встрече с Путиным обсуждать КНДР

Глава правительства Японии Синдзо Абэ планирует  на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Северной Кореи. 

Премьер Японии собирается на встрече с Путиным обсуждать КНДР

Об этом сообщает агенство Reuters.

Так, премьер-министр Японии призвал Пхеньян соблюдать резолюции ООН и отказаться от развития ядерной программы. Также Синдзо Абэ отметил, что потребует от России играть конструктивную роль.

Однако совсем недавно он заявлял, что на встрече намерен обсудить территориальный спор за Южные Курильские острова.

"Я намерен решительно и последовательно двигаться к заключению мирного договора с Россией, не забывая о чаяниях бывших жителей северных островов", - заявил тогда японский премьер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Японии допускают вероятность химической или ядерной атаки со стороны КНДР. В свою очередь это еще один вызов, который Япония должна полностью осознавать. 


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